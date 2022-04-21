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Posted 21 апреля 2022, 10:19

Published 21 апреля 2022, 10:19

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Украина потребовала немедленно открыть гумкоридор из «Азовстали» 21 апреля

21 апреля 2022, 10:19
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Украинская сторона требует, чтобы Россия немедленно открыла гумкоридор с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале.

По ее словам, эвакуировать засевших на предприятии боевиков нужно уже сегодня. Она также добавила, что там сейчас находятся порядка одной тысячи мирных жителей и полтысячи военнослужащих, которые получили различные ранения.

Верещук призвала мировое сообщество обратить внимание на то, что сейчас крайне важно, с точки зрения Киева, сфокусироваться на вопросе эвакуации оттуда людей.

«Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!!!», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на заводе «Азовсталь» находятся свыше двух тысяч военных ВСУ. При этом среди них есть и наемники из различных стран, по данным ДНР.

Алиса Смирнова

#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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