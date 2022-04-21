Украина потребовала немедленно открыть гумкоридор из «Азовстали» 21 апреля

Posted 21 апреля 2022, 10:19
Published 21 апреля 2022, 10:19
Modified 1 октября, 13:06
Updated 1 октября, 13:06
По ее словам, эвакуировать засевших на предприятии боевиков нужно уже сегодня. Она также добавила, что там сейчас находятся порядка одной тысячи мирных жителей и полтысячи военнослужащих, которые получили различные ранения.
Верещук призвала мировое сообщество обратить внимание на то, что сейчас крайне важно, с точки зрения Киева, сфокусироваться на вопросе эвакуации оттуда людей.
«Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!!!», - говорится в сообщении.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что на заводе «Азовсталь» находятся свыше двух тысяч военных ВСУ. При этом среди них есть и наемники из различных стран, по данным ДНР.
Алиса Смирнова
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