rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2022, 05:20

Published 22 апреля 2022, 05:20

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

Донской губернатор Голубев высказался против прямых выборов глав муниципалитетов

22 апреля 2022, 05:20
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что выступает против прямых выборов глав муниципалитетов, прозвучало во время выступления в региональном парламенте.

По его словам, это связано с огромными затратами, связанными с организацией процесса. Он добавил, что на эти деньги можно построить детские сады и школы.

«Оценка работы каждого градоначальника ведется постоянно. В том числе проводятся соцопросы и социальные исследования», — уточнил губернатор.

Он добавил, что главы территорий, которые не выполняли обязанности, покинули свои посты.

Ранее депутат предложил губернатору Голубеву уволить мэра Батайска.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика