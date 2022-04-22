Водителям в Ростовской области рассказали, где стоят камеры на дорогах

Posted 22 апреля 2022, 06:13
Published 22 апреля 2022, 06:13
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Согласно статистике, около 80% автоаварий происходят из-за нарушения водителями правил на дорогах. Очень часто причиной становится превышение скорости.
В регионе для улучшения ситуации устанавливают камеры в местах, где часто происходят аварии. Одна из них находится на 937 километре дороги М-4 «Дон».
Еще один комплекс поставили на седьмом километре дороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск — Константиновск — Тацинский. Оборудование есть на дороге «Дон» — Щепкин — Ростов–на–Дону.
На каждом из этих участков зарегистрировали несколько ДТП.
Илья Протвинов