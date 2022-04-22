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Posted 22 апреля 2022, 06:13

Published 22 апреля 2022, 06:13

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Водителям в Ростовской области рассказали, где стоят камеры на дорогах

Водителям в Ростовской области рассказали, где стоят камеры на дорогах

22 апреля 2022, 06:13
Фото: 1MI.
В Ростовской области обновили список мест, где установлены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщили в облправительстве.

Согласно статистике, около 80% автоаварий происходят из-за нарушения водителями правил на дорогах. Очень часто причиной становится превышение скорости.

В регионе для улучшения ситуации устанавливают камеры в местах, где часто происходят аварии. Одна из них находится на 937 километре дороги М-4 «Дон».

Еще один комплекс поставили на седьмом километре дороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск — Константиновск — Тацинский. Оборудование есть на дороге «Дон» — Щепкин — Ростов–на–Дону.

На каждом из этих участков зарегистрировали несколько ДТП.

Ранее стало известно, что число камер видеонаблюдения хотят увеличить почти вдвое в Ростове.

Илья Протвинов

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