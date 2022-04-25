В Ростове разрешили установить ларьки, перекрывающие остановку на 1-й Конной Армии

Напомним, в середине апреля в издание RostovGazeta обратился ростовчанин Иван Николаев, который сообщил, что на улице 1-й Конной Армии появились ларьки, затрудняющие обзор около остановочного павильона.
Местный житель сообщил, что здесь и раньше был установлен ларек, однако он был значительно меньше и никому не мешал, а теперь пассажирам приходится выходить на проезжую часть, чтобы заметить подъезжающие автобусы.
Издание «Блокнот» обратилось в управление торговли и бытового обслуживания города, чтобы выяснить законность установки торговых павильонов, а также попросить объяснить причины выбора места для размещения ларьков.
В ответ на это ими был получен ответ из администрации города, которые сообщили, что установка объектов соответствует схеме размещения, определенной постановлением № 1379, а сами объекты были установлены абсолютно законно по результатам конкурса от 25 августа прошлого года по разрешению городского управления торговли.
Сейчас в издании обратились в Госавтоинспекцию и прокуратуру, чтобы выяснить, насколько законно подобное размещение ларьков.
Диана Троянская