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В Ростове разрешили установить ларьки, перекрывающие остановку на 1-й Конной Армии

25 апреля 13:08
Фото: Иван Николаев / RostovGazeta
Управление торговли Ростова подтвердили, что с их разрешения были установлены ларьки, перекрывающие обзор с остановочного комплекса на улице 1-й Конной Армии, подробностями поделился портал «Блокнот».

Напомним, в середине апреля в издание RostovGazeta обратился ростовчанин Иван Николаев, который сообщил, что на улице 1-й Конной Армии появились ларьки, затрудняющие обзор около остановочного павильона.

Местный житель сообщил, что здесь и раньше был установлен ларек, однако он был значительно меньше и никому не мешал, а теперь пассажирам приходится выходить на проезжую часть, чтобы заметить подъезжающие автобусы.

Издание «Блокнот» обратилось в управление торговли и бытового обслуживания города, чтобы выяснить законность установки торговых павильонов, а также попросить объяснить причины выбора места для размещения ларьков.

В ответ на это ими был получен ответ из администрации города, которые сообщили, что установка объектов соответствует схеме размещения, определенной постановлением № 1379, а сами объекты были установлены абсолютно законно по результатам конкурса от 25 августа прошлого года по разрешению городского управления торговли.

Фото: Иван Николаев / RostovGazeta

Сейчас в издании обратились в Госавтоинспекцию и прокуратуру, чтобы выяснить, насколько законно подобное размещение ларьков.

Ранее в Ростове от незаконных ларьков освободили более 160 участков земли.

Диана Троянская

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