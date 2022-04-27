На дистанционку пока не отправят школы в приграничных районах Ростовской области

Уже не первый раз приграничные регионы, к которым в том числе относится и Ростовская область, попадают под обстрел с территории Украины. Так, 27 апреля российские ПВО уничтожили беспилотник вблизи Воронежа. О серьезной угрозе с украинской стороны сообщал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, украинские ракеты комплекса «Точки-У» могли долететь до Ростова и Таганрога из Мариуполя.