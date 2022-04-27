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Posted 27 апреля 2022, 13:11

Published 27 апреля 2022, 13:11

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

На дистанционку пока не отправят школы в приграничных районах Ростовской области

На дистанционку пока не отправят школы в приграничных районах Ростовской области

27 апреля 2022, 13:11
Фото: 1MI
Сюжет
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Все школы в Ростовской области в настоящее время работают в штатном режиме, сообщает 161 со ссылкой на Министерство образования региона.

Стоит отметить, что до конца апреля более 7 тысяч учащихся, которые проживают на приграничной территории Курской области, были переведены на дистанционное обучение в связи с проведением спецоперации.

Уже не первый раз приграничные регионы, к которым в том числе относится и Ростовская область, попадают под обстрел с территории Украины. Так, 27 апреля российские ПВО уничтожили беспилотник вблизи Воронежа. О серьезной угрозе с украинской стороны сообщал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, украинские ракеты комплекса «Точки-У» могли долететь до Ростова и Таганрога из Мариуполя.

При этом, как сообщил министр просвещения России Сергей Кривцов, в граничащих с Украиной регионах не собираются досрочно завершать учебный год.

Ранее власти Ростовской области заявили, что не будут вводить в регионе «желтый» уровень террористической опасности из-за потенциальных угроз со стороны Киева. По словам чиновников, меры безопасности уже были усилены при вводе режима ЧС.

Алиса Смирнова

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