На дистанционку пока не отправят школы в приграничных районах Ростовской области

Posted 27 апреля 2022, 13:11
Published 27 апреля 2022, 13:11
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Стоит отметить, что до конца апреля более 7 тысяч учащихся, которые проживают на приграничной территории Курской области, были переведены на дистанционное обучение в связи с проведением спецоперации.
Уже не первый раз приграничные регионы, к которым в том числе относится и Ростовская область, попадают под обстрел с территории Украины. Так, 27 апреля российские ПВО уничтожили беспилотник вблизи Воронежа. О серьезной угрозе с украинской стороны сообщал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, украинские ракеты комплекса «Точки-У» могли долететь до Ростова и Таганрога из Мариуполя.
При этом, как сообщил министр просвещения России Сергей Кривцов, в граничащих с Украиной регионах не собираются досрочно завершать учебный год.
Ранее власти Ростовской области заявили, что не будут вводить в регионе «желтый» уровень террористической опасности из-за потенциальных угроз со стороны Киева. По словам чиновников, меры безопасности уже были усилены при вводе режима ЧС.
Алиса Смирнова
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]