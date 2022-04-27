На дорожную разметку и светофоры в Ростовской области потратят 660 млн рублей

Донское Министерство транспорта выступило заказчиком работ по обустройству и разметке автодорог, сумма контракта составила 660 миллионов рублей.
Будущему подрядчику предстоит провести работы по установке и демонтажу дорожных знаков, опор электрического освещения, светофоров, LED-лент, контроллеров, видеодетекторов, динамических информационных табло и солнечных электростанций. Вместе с этим необходимо установить дорожные ограждения, обустроить пешеходные зоны и нанести разметки.
Заявки на участие будут принимать до 11 мая, а победителя конкурса объявят через пять дней. В документах указано, что весь объем работ необходимо выполнить до 31 августа 2023 года.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что Ростовская область получила два миллиарда рублей на содержание и ремонт дорог.
Диана Троянская