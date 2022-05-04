Власти Ростова ответили на жалобу об отсутствии общественных туалетов

Posted 4 мая 2022, 12:36
Published 4 мая 2022, 12:36
Modified 11 сентября 2022, 09:28
Updated 11 сентября 2022, 09:28
Житель Ростова обратился в администрацию города. Он пожаловался на то, что общественные туалеты недоступны в местах отдыха горожан.
«На набережной нет ни одного общественного туалета - это издевательство над людьми», - сообщил ростовчанин.
«На территории «Парковая зона, Набережная» расположены два общественных туалета по следующим адресным ориентирам: 1. рядом с памятником М. Горького, по ул. Береговая, 29/3 (график работы: ежедневно с 10:00 по 22:00); 2. напротив здания, расположенного по ул. Береговая, 55а», - ответили ему в администрации.
При этом в мэрии сообщили, что модульный туалет на Береговой, 55а будет введен в эксплуатацию только 9 мая.
Ранее городские власти обещали открыть 10 комфортабельных общественных туалетов, приобретенных за 29 миллионов рублей. Они были установлены и подключены к коммуникациям, однако стоимость их посещения пока не согласована.