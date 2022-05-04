Власти Ростова ответили на жалобу об отсутствии общественных туалетов

«На территории «Парковая зона, Набережная» расположены два общественных туалета по следующим адресным ориентирам: 1. рядом с памятником М. Горького, по ул. Береговая, 29/3 (график работы: ежедневно с 10:00 по 22:00); 2. напротив здания, расположенного по ул. Береговая, 55а», - ответили ему в администрации.