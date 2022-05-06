Студентов медицинского вуза срочно эвакуировали 6 мая

Posted 6 мая 2022, 11:44
Published 6 мая 2022, 11:44
Modified 1 октября, 13:41
Updated 1 октября, 13:41
Пока неизвестно по какой причине произошла эвакуация. Представители вуза, а также силовые структуры, пока никак не прокомментировали ситуацию.
Стоит отметить, что в первой половине дня студенты вуза присоединились к акции «Голос Победы». Свыше 100 учащихся и сотрудников университета исполнили песню «День Победы».
Напомним, в конце апреля на электронную почту администрации ТЦ «Оранжерея» в Батайске неизвестный прислал письмо, в котором сообщил, что здание торгового центра заминировано. Работа торгового центра была приостановлена, а все сотрудники выведены на улицу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]