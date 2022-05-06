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Posted 6 мая 2022, 11:44

Published 6 мая 2022, 11:44

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

Студентов медицинского вуза срочно эвакуировали 6 мая

6 мая 2022, 11:44
В 13.00 мск 6 мая учащихся и сотрудников Ростовского государственного медицинского университета в Ростове эвакуировали из здания, пишет «Наше время».

Пока неизвестно по какой причине произошла эвакуация. Представители вуза, а также силовые структуры, пока никак не прокомментировали ситуацию.

Стоит отметить, что в первой половине дня студенты вуза присоединились к акции «Голос Победы». Свыше 100 учащихся и сотрудников университета исполнили песню «День Победы».

Напомним, в конце апреля на электронную почту администрации ТЦ «Оранжерея» в Батайске неизвестный прислал письмо, в котором сообщил, что здание торгового центра заминировано. Работа торгового центра была приостановлена, а все сотрудники выведены на улицу.

#Анна Смирнова#Новости
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