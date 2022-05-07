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Токсичный мусорный полигон на Кубани угрожает «житнице риса»

7 мая 09:04
Фото: Pixabay
Жители станицы Полтавской Краснодарского края обеспокоены ситуацией с Полтавским мусорным полигоном, об этом рассказал портал «Новые Известия».

После жалоб жителей станицы Полтавской, которую еще называют «житницей риса», Росприроднадзор занялся полигоном и обнаружил там различные нарушения. Однако местные жители отмечают, что ситуация не сильно поменялась, отмечают «Новые Известия».

Они жалуются на то, что под полигон отвели свыше 30 га плодородных земель. Туда свозят мусор со всей округи, в том числе с закрытых мусорных свалок, которые уже переполнены.

По некоторым данным, сложившаяся ситуация угрожает всему Краснодарскому краю, поскольку водные артерии связаны с Азовским морем.

По словам войскового старшины, председателя Совета станичного казачьего общества и Почетного гражданина станицы Полтавской Ивана Тубольцева, местных жителей травят мусором.

«Где-то читал, что кроме вредных газов, таких как метан и сероводород, свалка источает 140 сопутствующих опасных для здоровья человека веществ», - заявил он.

Ранее в Ростовской области была разработана и представлена интерактивная карта, где отмечены места расположения контейнеров для сбора мусора 1 и 2 класса опасности.

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