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Posted 7 мая 2022, 11:42

Published 7 мая 2022, 11:42

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

В Ростове передумали отключать свет на праздники

7 мая 2022, 11:42
В Ростове после праздников в домах горожан будут отключать свет, согласно графику отключений на сайте «Донэнерго».

Это связано с профилактическими работами на электросетях. Ревизия электросетей «Донэнерго» будет проводиться с 11 по 13 мая.

При этом ранее запланированные работы 7, 8, 9 и 10 мая отменены. Отмечается, что отключения света пройдут дневное время. К вечеру свет жителям города вернут.

Все три дня, с 11 по 13 мая, света не будет с 9:00 до 17:00 в домах по улицам: Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия и 32-я линия.

В среду, 11 мая, из-за профилактических работ на весь день электричество отключат в домах по улицам: Казахская, Ленина, Васильченко, Аксаковская, Харьковская, Шевченко, Врубовая, Малюгиной. А также в домах в переулках Университетский и Зональный.

В этот же день до обеда свет заберут в домах по улице Пушкинская и в переулке Университетский.

С более подробной информацией по графику отключения можно ознакомится на сайте «Донэнерго».

Напомним, с 12 по 25 мая на Западном и в центре Ростова для подготовки к следующему отопительному сезону планируется отключение горячего водоснабжения.

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