В Ростове передумали отключать свет на праздники

Posted 7 мая 2022, 11:42
Published 7 мая 2022, 11:42
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Это связано с профилактическими работами на электросетях. Ревизия электросетей «Донэнерго» будет проводиться с 11 по 13 мая.
При этом ранее запланированные работы 7, 8, 9 и 10 мая отменены. Отмечается, что отключения света пройдут дневное время. К вечеру свет жителям города вернут.
Все три дня, с 11 по 13 мая, света не будет с 9:00 до 17:00 в домах по улицам: Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия и 32-я линия.
В среду, 11 мая, из-за профилактических работ на весь день электричество отключат в домах по улицам: Казахская, Ленина, Васильченко, Аксаковская, Харьковская, Шевченко, Врубовая, Малюгиной. А также в домах в переулках Университетский и Зональный.
В этот же день до обеда свет заберут в домах по улице Пушкинская и в переулке Университетский.
С более подробной информацией по графику отключения можно ознакомится на сайте «Донэнерго».
Напомним, с 12 по 25 мая на Западном и в центре Ростова для подготовки к следующему отопительному сезону планируется отключение горячего водоснабжения.