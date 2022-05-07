Власти ответили на жалобы по поводу мазута в Таганрогском заливе

Posted 7 мая 2022, 15:15
Published 7 мая 2022, 15:15
Modified 1 октября, 12:59
Updated 1 октября, 12:59
Так, в сети появились фотографии со стекающей Таганрогский залив темной водой. Горожане решили, что это может быть мазут. В предполагаемый район загрязнения отправились специалисты 6 мая.
В мэрии Таганрога сообщили, что сброса мазута в этом районе не было. А на распространенных в сети снимках оказался запечатлен выход грунтовых вод. При этом вода там чистая. По итогу обследования специалисты в этом районе загрязнений не нашли.
Ранее жители Ростова стали жаловаться на то, как загрязнен пруд в парке имени Октябрьской революции. Они боятся, что обитающая там живность, может умереть.
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