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Posted 11 мая 2022, 10:19

Published 11 мая 2022, 10:19

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Через тернии в «Звездный»: ростовчане пожаловались на затопленную дорогу

11 мая 2022, 10:19
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове возле русла реки Темерничка из-под земли пробился родник, который затопил дорогу рядом с жилым комплексом «Звездный», сообщили RostovGazeta местные жители.

Люди рассказывают, что ранее в районе ЖК «Звездный» в Ростове вроде бы проводились работы по благоустройству территории. Вырубались деревья, была сделана дорога к «шашлыковой зоне», куда местные жители ходят на пикник, отдохнуть и погулять.

«Но больше месяца назад возле русла реки Темерничка пробился родник. Вода стала течь по дороге, которая уже превратилась в болото», - констатирует житель жилого комплекса «Звездный» Владимир.

Местные жители возмущены. Больше месяца на прогулочной дороге постоянная слякоть и грязь. И никто на это не реагирует.

Ранее RostovGazeta сообщала, как пенсионер из Шахт собрал самолет-планер из дров и пенопласта.

#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости
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