Через тернии в «Звездный»: ростовчане пожаловались на затопленную дорогу

Люди рассказывают, что ранее в районе ЖК «Звездный» в Ростове вроде бы проводились работы по благоустройству территории. Вырубались деревья, была сделана дорога к «шашлыковой зоне», куда местные жители ходят на пикник, отдохнуть и погулять.