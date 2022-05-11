Через тернии в «Звездный»: ростовчане пожаловались на затопленную дорогу

Posted 11 мая 2022, 10:19
Published 11 мая 2022, 10:19
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Люди рассказывают, что ранее в районе ЖК «Звездный» в Ростове вроде бы проводились работы по благоустройству территории. Вырубались деревья, была сделана дорога к «шашлыковой зоне», куда местные жители ходят на пикник, отдохнуть и погулять.
«Но больше месяца назад возле русла реки Темерничка пробился родник. Вода стала течь по дороге, которая уже превратилась в болото», - констатирует житель жилого комплекса «Звездный» Владимир.
Местные жители возмущены. Больше месяца на прогулочной дороге постоянная слякоть и грязь. И никто на это не реагирует.
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