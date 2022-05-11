Глава донского Минтранса Окунев остался недоволен ямочным ремонтом в 2022 году

В регионе, по его мнению, некоторые при выполнение задачи, поставленной главой региона, просто не учитывали тот факт, что нужно было не только устранять ямы и выбоины, которые образовались после зимы, но и те, что появились весной. Кроме того, он также негативно отозвался о качестве выполненного ремонта покрытия.