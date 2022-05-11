Глава донского Минтранса Окунев остался недоволен ямочным ремонтом в 2022 году

Posted 11 мая 2022, 12:33
Published 11 мая 2022, 12:33
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Так, в ходе заседания глава Минтранса Ростовской области Владимир Окунев обратил внимание на то, что губернатор региона Василий Голубев поставил задачу до начала мая закончить ямочный ремонт. Как отметил Окунев, многие ямы были ликвидированы лишь в отчетах.
В регионе, по его мнению, некоторые при выполнение задачи, поставленной главой региона, просто не учитывали тот факт, что нужно было не только устранять ямы и выбоины, которые образовались после зимы, но и те, что появились весной. Кроме того, он также негативно отозвался о качестве выполненного ремонта покрытия.
Ранее стало известно, что в регионе с начала текущего года дорожники устранили дефекты на более 250 тысяч квадратных метрах автомобильных дорог.