Сити-менеджер Ростова Логвиненко раскритиковал позднюю кампанию по борьбе с клещами

Логвиненко уточнил у Пыжова, почему в городе обработка от клещей начинается позже, чем они просыпаются и начинают кусать людей. Пыжов ответил, что обработка от клещей стартует, как только начинают поступать обращения от граждан. Логвиненко такой подход не устроил, тем более, что средства на то, чтобы травить клещей выделяются еще в декабре.