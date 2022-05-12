Сити-менеджер Ростова Логвиненко раскритиковал позднюю кампанию по борьбе с клещами

Posted 12 мая 2022, 10:57
Published 12 мая 2022, 10:57
Modified 1 октября, 13:36
Updated 1 октября, 13:36
После того, как на совещании выступил начальник управления по благоустройству и лесному хозяйству Дмитрий Пыжов, Логвиненко задал ему вопрос о том, больше или меньше в этом году укушенных клещами в городе по сравнению с прошлым годом. Однако Пыжов не смог представить точные сведения.
Логвиненко уточнил у Пыжова, почему в городе обработка от клещей начинается позже, чем они просыпаются и начинают кусать людей. Пыжов ответил, что обработка от клещей стартует, как только начинают поступать обращения от граждан. Логвиненко такой подход не устроил, тем более, что средства на то, чтобы травить клещей выделяются еще в декабре.
Стоит отметить, что сезон клещей в текущем году начался в марте, однако противоклещевая обработка стартовала только в начале апреля. Сообщил об этом Логвиненко. При этом тогда он отметил, что раньше обработку вести было невозможно из-за погодных условий.
Напомним, с начала весеннего сезона в Ростовской области от клещей пострадали 723 жителя. При этом среди укушенных клещом было 298 несовершеннолетних (младше 14 лет).
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]