Украинка проведет год в колонии из-за контрабанды лекарства в Ростовскую область

Сообщается, что нарушительницу задержали в конце прошлого года во время прохождения ДАПП «Чертково» в сторону территорий Российской Федрации. При себе у Коломиец было около 20 граммов запрещенного препарата прегабалин, который отпускается на территории России исключительно по рецепту.