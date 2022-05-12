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Posted 12 мая 2022, 13:27

Published 12 мая 2022, 13:27

Modified 11 сентября 2022, 09:35

Updated 11 сентября 2022, 09:35

Украинка проведет год в колонии из-за контрабанды лекарства в Ростовскую область

Украинка проведет год в колонии из-за контрабанды лекарства в Ростовскую область

12 мая 2022, 13:27
Фото: 1MI.
В Ростовской области огласили приговор жительнице Украины, которая провезла через границу рецептурное лекарство, запрещенное к свободному обороту, об этом объявили сотрудники УФСБ региона.

Пресс-служба ведомства распространила данные, согласно которым жительница Украины Надежда Коломиец проведет год в исправительной колонии из-за провоза рецептурных медикаментов через границу Ростовской области.

Сообщается, что нарушительницу задержали в конце прошлого года во время прохождения ДАПП «Чертково» в сторону территорий Российской Федрации. При себе у Коломиец было около 20 граммов запрещенного препарата прегабалин, который отпускается на территории России исключительно по рецепту.

Теперь Чертковский районный суд региона признал украинку виновной в контрабанде сильнодействующих веществ, а потому женщина проведет год в колонии общего режима.

Ранее в Ростовской области из-за незадекларированных 42 тысяч долларов в Платове задержали пассажира, собиравшегося уехать в Дубай. Задержанный стал фигурантом дела о контрабанде денежных средств.

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