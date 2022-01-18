В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за контрабанды 42,2 тысяч долларов

Пассажира, который направлялся в Дубай, задержали в «зеленом» коридоре Платова. В его сумке обнаружили свыше 42 тысяч долларов, которые не прошли процедуру декларирования.
Теперь в отношении пассажира возбудят уголовное дело, поскольку он в три раза превысил установленный законом лимит на вывоз наличности без декларации.
Вместе с этим таможенники напомнили жителям Ростовской области, что необходимо декларировать наличные средства, если их сумма превышает 10 тысяч долларов США. В случае, если жители провозят более 100 тысяч долларов — им придется объяснить происхождение вывозимых денежных средств.
Ранее в порту Ростова-на-Дону задержали теплоход, который был занят незаконной транспортировкой 1,6 миллиона тонн кокса.