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В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за контрабанды 42,2 тысяч долларов

18 января 04:51
Фото: yutu.customs.gov.ru
В Ростовской области в аэропорту Платов задержали пассажира, который не задекларировал свыше 3,2 миллиона рублей в долларовом эквиваленте, об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Пассажира, который направлялся в Дубай, задержали в «зеленом» коридоре Платова. В его сумке обнаружили свыше 42 тысяч долларов, которые не прошли процедуру декларирования.

Теперь в отношении пассажира возбудят уголовное дело, поскольку он в три раза превысил установленный законом лимит на вывоз наличности без декларации.

Вместе с этим таможенники напомнили жителям Ростовской области, что необходимо декларировать наличные средства, если их сумма превышает 10 тысяч долларов США. В случае, если жители провозят более 100 тысяч долларов — им придется объяснить происхождение вывозимых денежных средств.

Ранее в порту Ростова-на-Дону задержали теплоход, который был занят незаконной транспортировкой 1,6 миллиона тонн кокса.

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