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Posted 16 мая 2022, 16:39

Published 16 мая 2022, 16:39

Modified 11 сентября 2022, 15:17

Updated 11 сентября 2022, 15:17

Оператор водоснабжения Донецка заявил, что город обеспечен водой на 25 дней

16 мая 2022, 16:39
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Исполняющий обязанности гендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Виталий Кижаев заявил, что для восстановления водоснабжения Донецка необходимо освободить все территории республики, сообщение опубликовал Telegram-канал правительства ДНР.

Виталий Кижаев рассказал, что в настоящий момент водоснабжение Донецка и ближайших к нему городов обеспечивается со строгими ограничения в режиме экономного потребления. И в ближайшее время проблему с нехваткой водоснабжения можно решить только после освобождения территорий Донецкой Народной Республики.

И.о. гендиректора «Воды Донбасса» добавил, что сейчас компания занята техническими мероприятиями, позволяющими поддержать нынешние объемы воды в Макеевском, Горловском и Верхнекальмиусском водохранилищах, а потому вода поставляется с ограничениями.

В издании «Новороссия» процитировали Кижаева, который сообщил, что резерва воды хватит на обеспечение Донецка на период от 20 до 25 дней в зависимости от потребления.

Сам Виталий Кижаев добавил, что в будущем компания произведет перерасчет за услуги водоснабжения абонентам, которые не получали воду в должном объеме, хоть и платили за нее.

Ранее стало известно, что Донецк подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии в День Победы.

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