Оператор водоснабжения Донецка заявил, что город обеспечен водой на 25 дней

Виталий Кижаев рассказал, что в настоящий момент водоснабжение Донецка и ближайших к нему городов обеспечивается со строгими ограничения в режиме экономного потребления. И в ближайшее время проблему с нехваткой водоснабжения можно решить только после освобождения территорий Донецкой Народной Республики.