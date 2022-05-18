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Posted 18 мая 2022, 12:44

Published 18 мая 2022, 12:44

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

Автомобиль на скорости провалился под асфальт в Ростове

18 мая 2022, 12:44
В Ростове легковой автомобиль провалился в яму возле дома по адресу: проспект Коммунистический, 25, сообщают очевидцы в группе «Это Ростов» в соцсети «Вконтакте».

Очевидцы пишут, что с начала в этом районе произошел прорыв труб. Затем стали идти дожди. В результате грунт размыло под асфальтом.

«На противоположной стороне тоже асфальт проваливается. Бедный водитель. Видели своими глазами, что ямка была маленькая. Никто её не огородил. Он въехал и начал проваливаться», - пишет ростовчанка.

Причем яма образовалась там две недели назад. Местные жители даже воткнули в нее палку, а потом кто-то установил «дорожный пластмассовый знак».

Ранее глава Минтранса Ростовской области Владимир Окунев выступил с критикой по поводу проведенного после зимы ямочного ремонта в регионе. Так, по его словам, в некоторых местах он был выполнен только на бумаге.

#Общество#Новости
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