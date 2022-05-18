Экс-дознавателя полиции в Ростове осудили за посредничество в передаче взяток

Согласно собранным данным фигурант дела работал дознавателем ростовского ОП № 4 УМВД и использовал свои связи для решения проблем своих клиентов. Так осенью 2019 года мужчина получил от двух клиентов деньги на общую сумму 500 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем передать их сотрудникам оперативно-розыскной части СБ ГУ МВД региона и получить покровительство со стороны представителей ведомства.