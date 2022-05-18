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Posted 18 мая 2022, 10:31

Published 18 мая 2022, 10:31

Modified 11 сентября 2022, 15:20

Updated 11 сентября 2022, 15:20

Экс-дознавателя полиции в Ростове осудили за посредничество в передаче взяток

Экс-дознавателя полиции в Ростове осудили за посредничество в передаче взяток

18 мая 2022, 10:31
Фото: 1MI.
Бывший дознаватель отправится в колонию из-за взяток сотрудникам МВД Ростовской области, подробности рассказали в пресс-службе УФСБ региона.

Сообщается, что правоохранители задокументировали и пресекли противозаконную деятельность ростовчанина Андрея Прошина, осуществляющего передачу денежного вознаграждения за содействие сотрудникам МВД.

Согласно собранным данным фигурант дела работал дознавателем ростовского ОП № 4 УМВД и использовал свои связи для решения проблем своих клиентов. Так осенью 2019 года мужчина получил от двух клиентов деньги на общую сумму 500 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем передать их сотрудникам оперативно-розыскной части СБ ГУ МВД региона и получить покровительство со стороны представителей ведомства.

Теперь Ворошиловский районный суд Ростова признал Прошина виновным в посредничестве при передаче взяток и назначил срок 2,5 года в колонии, который обвиняемому не удалось обжаловать в областном суде.

Ранее сотрудник УФСИН за вознаграждение возил заключенного на свидания с его девушкой.

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