Депутат Мананкина предложила ростовчанам и местным чиновникам пересесть на автобусы

Posted 19 мая 2022, 15:52
Published 19 мая 2022, 15:52
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Накануне проблема парковочных мест была поднята на «круглом столе» в Заксобрании. Депутаты предлагали ввести нормативы на определенное число парковочных мест, которые должны быть в новых жилых районах. Но Светлана Мананкина заявила, что так проблему не решишь.
Однако в беседе с корреспондентом RostovGazeta Светлана Мананкина прокомментировала это заявление.
«Я говорила о мировом опыте, который показывает, что привычные методы борьбы с пробками в виде расширения дорог, с незаконными парковками в виде увеличения количества парковок, обычно, не приводят к результату. Единственный работающий метод — это комфортный общественный транспорт. Новый, с кондиционерами, который ходит по расписанию. А власть его субсидирует, чтобы проезд не был дорогим», - отмечает Светлана Мананкина.
По ее словам, ярким примером в России является Москва. Там общественный транспорт ходит по выделенным полосам, не стоит в пробках. Он приезжает минута в минуту, по расписанию, которое отслеживается в приложении телефона. Такая организация движения общественного транспорта помогла разгрузить дороги. Да так, что москвичи теперь сами не хотят приобретать личные автомобили.
«И когда я вела об этом речь, то посетовала, что люди, которые принимают решения, придут к этому только тогда, когда сами начнут ездить на автобусах. Очевидно же, что если я хожу пешком — мне хочется ремонтировать тротуары. Если на велосипеде — велосипедные дорожки. А когда стою в пробке, мне кажется, что лучший способ — расширять дорогу. Но нет. Опыт показывает, что во всех городах-миллионниках и выше, единственный способ — это хороший общественный транспорт», - резюмирует Светлана Мананкина.
Ранее стало известно, что общественный транспорт, работающий на газомоторном топливе, может быть опасным для людей. Связано это с плохим обслуживанием.
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