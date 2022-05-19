Депутат Мананкина предложила ростовчанам и местным чиновникам пересесть на автобусы

«И когда я вела об этом речь, то посетовала, что люди, которые принимают решения, придут к этому только тогда, когда сами начнут ездить на автобусах. Очевидно же, что если я хожу пешком — мне хочется ремонтировать тротуары. Если на велосипеде — велосипедные дорожки. А когда стою в пробке, мне кажется, что лучший способ — расширять дорогу. Но нет. Опыт показывает, что во всех городах-миллионниках и выше, единственный способ — это хороший общественный транспорт», - резюмирует Светлана Мананкина.