Глава ДНР Пушилин: в плен сдались более половины боевиков с «Азовстали»

Posted 19 мая 2022, 09:03
Published 19 мая 2022, 09:03
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
Боевики покидали территорию предприятия с поднятым белым флагом. Однако не все из них еще вышли, отметил Пушилин.
В Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки с «Азовстали» вышли 694 военных Украины. Среди них было 29 человек с различными ранениями.
Ранее появилась информация, что пленных с «Азовстали» привезли в Таганрог. Отмечается, что затем часть из них будет переправлена в другие места на территории России. Однако эта информация не нашла подтверждения у источников издания RostovGazeta.
Раненных боевиков с мариупольского предприятия привозят в больницу Новоазовска. Там им оказывают медицинскую помощь.
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