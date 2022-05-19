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Posted 19 мая 2022, 09:03

Published 19 мая 2022, 09:03

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Глава ДНР Пушилин: в плен сдались более половины боевиков с «Азовстали»

19 мая 2022, 09:03
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Завод «Азовсталь» в Мариуполе покинули больше половины представителей нацформирований, об этом он сообщил в эфире «СоловьевLive».

Боевики покидали территорию предприятия с поднятым белым флагом. Однако не все из них еще вышли, отметил Пушилин.

В Минобороны РФ заявили, что за минувшие сутки с «Азовстали» вышли 694 военных Украины. Среди них было 29 человек с различными ранениями.

Ранее появилась информация, что пленных с «Азовстали» привезли в Таганрог. Отмечается, что затем часть из них будет переправлена в другие места на территории России. Однако эта информация не нашла подтверждения у источников издания RostovGazeta.

Раненных боевиков с мариупольского предприятия привозят в больницу Новоазовска. Там им оказывают медицинскую помощь.

#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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