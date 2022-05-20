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На 6,1 млн рублей сократились доходы сити-менеджера Ростова Логвиненко в 2021 году

20 мая 13:34
Фото: Администрация Ростова
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в 2021 году смог заработать 8,1 миллиона рублей, заявили в мэрии.

Недвижимости и машин у Логвиненко нет. В пользовании есть дом на 369 квадратных метров, а также участок площадью 623 «квадрата». Напомним, что по итогам 2020 года доход Алексея Логвиненко составил 14,2 миллиона рублей.

Первый заместитель Юрий Овчинников заработал больше начальника - 8,6 миллиона рублей. У него есть две квартиры и машина Toyota.

Доход супруги первого зама достиг 537 тысяч рублей.

Напомним, что по результатам 2020 года Логвиненко смог заработать более 14,3 миллиона рублей. С чем именно связано падение доходов в прошлом году, не раскрывается.

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