На 6,1 млн рублей сократились доходы сити-менеджера Ростова Логвиненко в 2021 году

Недвижимости и машин у Логвиненко нет. В пользовании есть дом на 369 квадратных метров, а также участок площадью 623 «квадрата». Напомним, что по итогам 2020 года доход Алексея Логвиненко составил 14,2 миллиона рублей.
Первый заместитель Юрий Овчинников заработал больше начальника - 8,6 миллиона рублей. У него есть две квартиры и машина Toyota.
Доход супруги первого зама достиг 537 тысяч рублей.
Напомним, что по результатам 2020 года Логвиненко смог заработать более 14,3 миллиона рублей. С чем именно связано падение доходов в прошлом году, не раскрывается.