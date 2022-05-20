Стало известно, в каких домах живут ростовские депутаты и что стоит у них в гаражах

Самым богатым депутатом оказался Евгений Соболев, которому удалось заработать сразу 817 миллионов рублей. Из транспорта у него оказался только экскаватор.
Второе месте в рейтинге занимает Дмитрий Бондарь, заработавший 199 миллионов рублей. У него есть три легковых автомобиля — Toyota, Mercedes, BMW, два грузовика «КамАЗ» и экскаватор.
На третьем месте находится Павел Кузьмин, который в 2021 году задекларировал доход 93 миллиона рублей. Несмотря на внушительную сумму, машин у него не оказалось. Зато в собственности есть квартира площадью 195 квадратных метров.
Парламентарий Сергей Авакян, заработавший 21 миллион рублей, задекларировал автобус «ПАЗ». Депутат Магомед Дарсигов ездит на внедорожнике Land Rover, а его доход достиг 3,5 миллиона рублей. У его супруги, заработавшей 2,7 миллиона, есть Toyota Rav4.
Михаил Дирацуян в прошлом году получил доход в размере 14 миллионов. В целом он владеет сразу несколькими объектами недвижимости, в том числе двумя домами и квартирой.
В семье Евгения Древаля есть два автомобиля — БМВ Х6 XDRIVE 30D и Mercedes-Benz. Вместе с супругой он заработал более 28 миллионов рублей.
Мерседес Бенц GLE и грузовик задекларировал Евгений Иванов с годовым заработком шесть миллионов. Заработок его супруги оказался довольно скромным на фоне мужа — 77 тысяч. Она является владелицей машины Nissan Qashqai, новый такой стоит несколько миллионов рублей.
Вячеслав Камышный позволил себе сразу две иномарки — Mercedes и land Rover. Сам он заработал 39 миллионов, но это значительно меньше, чем у супруги. Она указала в документах 119,2 миллиона рублей. А из машин она предпочла себе Land Rover, как у супруга.
Максим Колесников рассказал, что у него есть три вида транспорта — Audi Q7, лодка и прицеп, чтобы ее перевозить. За год он заработал 5,6 миллиона.
Целый автопарк указал Валерий Левченко с доходом 64,3 миллиона рублей. Он приобрел Volkswagen, Porsche Cayenne, Mitsubishi, Toyota, «Газ». Он владеет катером, прицепом, катком, автобусом и автокраном.
Депутат является собственником огромного количества объектов недвижимости, в том числе квартир, коттеджей, сторожек и беседок. Супруга из автомобилей выбрала себе Кадиллак.
Парламентарий Виталий Ломиворотов в своих документах указал автомобиль Haval H2 и два полуприцепа. Вместе с женой ему удалось заработать более трех миллионов.
В семье депутата Натальи Оськиной также оказался целый автопарк. Она вместе с супругом заработала около девяти миллионов рублей. Семья задекларировала машины Toyota, четыре грузовика Mercedes, «Москвич», фуру DAF, четыре прицепа, моторную лодку и катер.
А вот депутат Никита Паремузов не смог похвастаться миллионными доходами, так как он заработал 255 тысяч рублей. Недвижимости и автомобиля в собственности не оказалось.
Его супруга заработала 1,2 миллиона рублей, она владеет нежилым помещением и машиной Toyota Camry.
Гидроцикл задекларировал депутат Петр Пятибратов, заработавший 2,7 миллиона рублей.
Почти 243 тысячи рублей дохода оказалось у Олега Соловьева. Автомобили в декларациях он не указывал, но сообщил, что владеет моторной лодкой.
Автомобили Toyota RAV4 и Fiat есть в семье депутата Сергея Хлиева. Он заработал за год 2,1 миллиона рублей, его супруга - 507 тысяч.
У парламентария кроме машины в собственности оказались несколько нежилых помещений и автостоянка.