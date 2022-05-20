Стало известно, в каких домах живут ростовские депутаты и что стоит у них в гаражах

Вячеслав Камышный позволил себе сразу две иномарки — Mercedes и land Rover. Сам он заработал 39 миллионов, но это значительно меньше, чем у супруги. Она указала в документах 119,2 миллиона рублей. А из машин она предпочла себе Land Rover, как у супруга.