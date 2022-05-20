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Posted 20 мая 2022, 10:55

Published 20 мая 2022, 10:55

Modified 11 сентября 2022, 15:25

Updated 11 сентября 2022, 15:25

Врач пойдет под суд в Ростовской области за фиктивную вакцинацию от COVID и наркотики

Врач пойдет под суд в Ростовской области за фиктивную вакцинацию от COVID и наркотики

20 мая 2022, 10:55
Фото: 1MI.
В Донецке пройдет суд на бывшим медработников, который торговал сертификатами о вакцинации от COVID-19 и наркотиками, об этом сообщили в СУ СК РФ Ростовской области.

Следственный отдел Донецка СУ СК РФ региона завершил расследование по делу бывшего терапевта городской поликлиники. Согласно данным пресс-службы областного следственного комитета экс-медработник обвиняется в трех эпизодах коррупции и сбыте наркотических веществ.

Следователи представили версию, согласно которой за полгода с июля 2021 по январь 2022 года медик продал семи горожанам сертификаты о вакцинации от ковида на общую сумму в 19,5 тысячи рублей. Также в начале 2022 года терапевт продал наркотик в объеме 0,23 грамма одному из местных жителей за две тысячи рублей.

В настоящий момент медик заключен под стражу, а материалы его дела направлены в суд на дальнейшее рассмотрение.

Ранее бывшему главе инспекции ФНС назначили штраф в размере более 465 миллионов рублей за взятки.

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