Врач пойдет под суд в Ростовской области за фиктивную вакцинацию от COVID и наркотики

Posted 20 мая 2022, 10:55
Published 20 мая 2022, 10:55
Modified 11 сентября 2022, 15:25
Updated 11 сентября 2022, 15:25
Следственный отдел Донецка СУ СК РФ региона завершил расследование по делу бывшего терапевта городской поликлиники. Согласно данным пресс-службы областного следственного комитета экс-медработник обвиняется в трех эпизодах коррупции и сбыте наркотических веществ.
Следователи представили версию, согласно которой за полгода с июля 2021 по январь 2022 года медик продал семи горожанам сертификаты о вакцинации от ковида на общую сумму в 19,5 тысячи рублей. Также в начале 2022 года терапевт продал наркотик в объеме 0,23 грамма одному из местных жителей за две тысячи рублей.
В настоящий момент медик заключен под стражу, а материалы его дела направлены в суд на дальнейшее рассмотрение.