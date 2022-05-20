Врач пойдет под суд в Ростовской области за фиктивную вакцинацию от COVID и наркотики

Следователи представили версию, согласно которой за полгода с июля 2021 по январь 2022 года медик продал семи горожанам сертификаты о вакцинации от ковида на общую сумму в 19,5 тысячи рублей. Также в начале 2022 года терапевт продал наркотик в объеме 0,23 грамма одному из местных жителей за две тысячи рублей.