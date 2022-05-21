Доход главы Пролетарского района Ростова Долматова за год увеличился почти в 3,5 раза

Годовой доход достиг 5,2 миллиона рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем за такой же промежуток времени 2020 года. Тогда он указал в документах сумму 1,6 миллиона рублей.
Глава района владеет мотоциклом Harley-Davidson и недвижимостью - квартира в 79 «квадратов». В собственности оказались два машиноместа.
Более скоромным оказался доход главы Советского района Геннадия Туркина. Он заработал 1,6 миллиона, у него есть квартира.
Глава администрации Железнодорожного района Андрей Косенко задекларировал 1,5 миллиона рублей. Его супруга добавила в бюджет 1,4 миллиона.
Ранее стало известно, что ждать зарплат в 100 тысяч рублей жителям в донском регионе придется до 2038 года.