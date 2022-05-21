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Доход главы Пролетарского района Ростова Долматова за год увеличился почти в 3,5 раза

21 мая 10:50
Фото: pixabay
Более пяти миллионов рублей удалось заработать в 2021 году главе администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Егору Долматову, говорится на портале мэрии.

Годовой доход достиг 5,2 миллиона рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем за такой же промежуток времени 2020 года. Тогда он указал в документах сумму 1,6 миллиона рублей.

Глава района владеет мотоциклом Harley-Davidson и недвижимостью - квартира в 79 «квадратов». В собственности оказались два машиноместа.

Более скоромным оказался доход главы Советского района Геннадия Туркина. Он заработал 1,6 миллиона, у него есть квартира.

Глава администрации Железнодорожного района Андрей Косенко задекларировал 1,5 миллиона рублей. Его супруга добавила в бюджет 1,4 миллиона.

Ранее стало известно, что ждать зарплат в 100 тысяч рублей жителям в донском регионе придется до 2038 года.

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