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Донской батальон ДПС № 1 ожидает смена кадров после скандала с Ходаковским

21 мая 14:30
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Донской батальон ДПС ГИБДД № 1 сменит часть состава после серии обысков, последовавшей за жалобой о взятках на Самбеке комбата «Востока» Александра Ходаковского, об этом сообщил портал «1Rnd».

Источник издания рассказал, что в настоящий момент в ДПС готовятся к серьезным изменениям кадрового состава батальона, в частности произведут замену всему составу командиров. Решение о замене руководителей приняли в Госавтоинспекции и главном управлении полиции Ростовской области.

«Поменяют всё оставшееся руководство и всех командиров», — сказано в цитате источника.

Напомним, ранее комбат «Востока» Александр Ходаковский пожаловался, что не смог проехать Самбек в Ростовской области без вымогательства со стороны сотрудников ГИБДД, что вызвало не только народный гнев, но и волну служебных проверок со стороны правоохранительных и надзорных органов

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