Донской батальон ДПС № 1 ожидает смена кадров после скандала с Ходаковским

Источник издания рассказал, что в настоящий момент в ДПС готовятся к серьезным изменениям кадрового состава батальона, в частности произведут замену всему составу командиров. Решение о замене руководителей приняли в Госавтоинспекции и главном управлении полиции Ростовской области.
«Поменяют всё оставшееся руководство и всех командиров», — сказано в цитате источника.
Напомним, ранее комбат «Востока» Александр Ходаковский пожаловался, что не смог проехать Самбек в Ростовской области без вымогательства со стороны сотрудников ГИБДД, что вызвало не только народный гнев, но и волну служебных проверок со стороны правоохранительных и надзорных органов