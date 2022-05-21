Донской батальон ДПС № 1 ожидает смена кадров после скандала с Ходаковским

Напомним, ранее комбат «Востока» Александр Ходаковский пожаловался, что не смог проехать Самбек в Ростовской области без вымогательства со стороны сотрудников ГИБДД, что вызвало не только народный гнев, но и волну служебных проверок со стороны правоохранительных и надзорных органов