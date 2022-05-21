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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 23 по 29 мая

21 мая 05:00
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону очередные отключения электричества затронут несколько улиц в период с 23 по 29 мая, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 23 мая, света не будет на улицах Ленина, Маяковского, Жуковского, Завкомовская, Налбандяна, 16 Линия, Ченцова, 18 Линия. Также это коснется улиц Максима Горького, Согласия, Пушкинской и переулка Братский.

Во вторник обесточат улицы Большая Садовая, Суворова, Лермонтовская, Малюгиной, Филимоновская, Мичуринская, Одесская, Мадояна, переулки Вишневый, Араратский и Петропавловский. Ограничения будут действовать на улицах Новостроевская, Книжная, в переулках Конный, Красной Звезды, Ударников, Молочный.

В среду света не будет на улицах Краснокурсантская, Фурмановская, Евдокимова, Бодрая, в переулках Ликбезовский, Пригородный, Неверовский, Оренбургский, Солнечный. На следующий день электричество выключат по улицам Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия, 32-я линия.

В пятницу без света останутся улицы 1-я Киргизская, 2-я Киргизская, Казахская, переулки Уральский, Ухтомский, Хибинский, Кубанский. Все ограничения связаны с проводимыми работами на оборудовании.

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