Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 23 по 29 мая

В среду света не будет на улицах Краснокурсантская, Фурмановская, Евдокимова, Бодрая, в переулках Ликбезовский, Пригородный, Неверовский, Оренбургский, Солнечный. На следующий день электричество выключат по улицам Тюхряева, Буйнакская, 28-я линия, 30-я линия, 32-я линия.