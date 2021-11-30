«Россети Юг» восстановили подачу электричества в Ростовской области после урагана

Перебои с электроснабжением наблюдаются в регионе с самого утра 30 ноября, что вызвано сложными погодными условиями — сильными ливнями и ветром, порывы которого достигали 25 м/с и более. Аварийно-восстановительные работы начали оперативно, и велись они силами 176 специалистов из 73 бригад, которые задействовали 94 единицы техники. Электроснабжение было восстановлено к 16:35 30 ноября и сейчас осуществляется в штатном режиме, а энергетики продолжают обрабатывать поступающие индивидуальные заявки.
Примечательно, что метеорологи сообщают о наступлении второй волны непогоды: по прогнозам, в ночное и дневное время 1 декабря в Ростовской области ожидаются продолжительные ливни, сильные грозы с ураганным ветром до 29 м/с. Волгоградский и Калмыцкий филиалы компании перешли на режим повышенной готовности в связи со сложными погодными условиями.
Жителям садоводческих товариществ и коттеджных поселков, которые не входят в число потребителей «Россети Юг», при сбоях в подаче электричества рекомендовано обращаться к штатному электрику или в местную управляющую компанию.
Оповестить «Россети» об отсутствии электроэнергии и поврежденных энергообъектах можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.