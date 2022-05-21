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Очень много денег: депутаты Думы Ростова зарабатывают больше коллег в Заксобрании

21 мая 17:19
Фото: pixabay
Депутаты Думы Ростова-на-Дону и Заксобрания Ростовской области разместили сведения о своих заработках и недвижимости. RostovGazeta сравнила заработки народных избранников и узнала, кто оказался богаче.

Председатели

Председатель городской Думы — глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина заработала за год 4,2 миллиона рублей. Из недвижимости у нее оказалась квартира площадью 162,2 квадратных метра.

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко за год получил 6,1 миллиона рублей. Машины у него нет, но в документах указана недвижимость.

Ищенко владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и нежилым помещением. В пользовании у него есть еще одна квартира,

Самые богатые в гордуме

Самым богатым депутатом Думы Ростова-на-Дону стал Евгений Соболев с годовым доходом 817 миллионов рублей. Из транспорта у него оказался экскаватор, а в долевой собственности есть участок площадью 1,5 миллиона квадратных метров.

На втором месте оказался Дмитрий Бондарь, который указал в документах сумму 199,6 миллиона рублей за 2021 год. В собственности у него большое количество участков, нежилых помещений и два жилых дома.

Есть и транспорт — два «КамАза», три иномарки и экскаватор. В семейный бюджет еще 27 миллионов рублей добавила жена депутата. Она имеет участки, дома, а также 35 нежилых помещений.

В топ-3 вошел Павел Кузьмин с доходом 93,8 миллиона рублей. У парламентариях есть квартира и машиноместо, а также земельные участки.

Получается, что доход троих депутатов за год достиг одного миллиарда рублей.

Самые богатые в Заксобрании

Депутаты Заксобрания такими заработками, как у парламентариев в Ростове, похвастаться не смогли. Доходы самых богатых оказались намного ниже, чем у коллег.

Больше всего в Заксобрании Ростовской области заработал Евгений Дегтярев - более 140 миллионов рублей. Плюс еще три миллиона в бюджет внесла жена.

Супруги владеют машинами Toyota Sequoia, квартирой на 180 квадратных метров, жилыми домами, несколькими земельными участками.

На втором месте оказался Арутюн Сурмалян с доходом 99,2 миллиона рублей, а его жена задекларировала 301 тысячу рублей. Ей принадлежит Audi Q3. Депутат владеет земельными участками, домами и даже канализацией.

Тройку лидеров замыкает Сергей Суховенко с показателем 81,3 миллиона рублей. Супруга смогла заработать 14 миллионов.

У семейной пары в собственности есть такие машины как Volkswagen Kaefer, Panhard PL 17, электрокар Audi e-tron и MINI Cooper.

Получается, что эти три депутата в общей сложности заработали около 300 миллионов рублей. Это в три раза меньше, чем у тройки самых богатых депутатов Думы Ростова.

Меньше всего заработал в Думе Ростова

Меньше всех среди депутатов Думы Ростова-на-Дону в 2021 году заработал Евгений Сутормин. За год его доход достиг 242 тысячи рублей, это получается около 20 тысяч рублей в месяц.

Зато парламентарий владеет тремя машинами — Infiniti, Ford Transit и Renault Logan. У него есть участок, дом и баня.

Супруга депутата внесла в семейный бюджет 337 тысяч рублей. У нее есть дом и квартира.

Меньше всего заработал в Заксобрании Ростовской области

Самый низкий доход оказался у Татьяны Иващенко — 598,7 тысячи рублей. Это примерно по 50 тысяч рублей в месяц.

Супруг депутата задекларировал 949 тысяч рублей, в семье есть дом и участок. Также в документах указаны автомобили Kia Picanto и внедорожник Daihatsu Terios.

Ранее в Росстате заявили, что в Ростовской области более полумиллиона человек живут за чертой бедности из-за низкого уровня доходов.

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