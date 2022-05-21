Ростовский врач рассказал, как придется бороться с оспой обезьян в случае эпидемии

Европейское здравоохранение обеспокоенно появлением в ряде стран случаев заражения оспой обезьян. Всемирная организация здравоохранения собирается провести экстренное совещание по вопросам возникновения возможной новой пандемии.
COVID-19 и оспа обезьян
Вспышка оспы обезьян — редкой болезни зарегистрирована в странах Европы и в США. Выявлены случаи заражения в Великобритании, Португалии, Испании, а также в Канаде и США. Опасность заболевания заключается в том, что заражение происходит как через прямой физический контакт, так и воздушно-капельным путем.
Эксперты отмечают, что до появления клинических симптомов заболевания проходит 5-21 день. Основные симптомы на начальном этапе схожи с проявлением вирусных заболеваний и COVID-19. У заболевшего повышается температура, появляются боли в спине и мышцах. Беспокоит озноб и усталость.
Отличительной особенностью нового заболевания становится появление заполненных жидкостью волдырей, преимущественно на лице и конечностях. Смертность от обезьяньей оспы достигает 11%.
«При оспе обезьян, безусловно, нет столь острых симптомов, как при черной оспе. Но и появление этого заболевания в Ростовской области с учетом нынешних связей с европейскими странами, где она началась, практически нереально, как и во всей России», - отмечает ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор рассказывает, что, несмотря на огромный стаж работы, никогда в своей практике не сталкивался с обезьяньей оспой. Хотя был одним из немногих врачей, которые участвовали в ликвидации вспышки холеры в регионе.
«Последний случай заражения оспой в мире зафиксирован в 1978 году. Но в Советском Союзе уже с 1950 года оспа была практически побеждена. Эпидемия стала затихать еще в двадцатые годы, а потом наблюдались лишь периодические вспышки», - рассказывает врач.
В связи с полной ликвидацией заболевания, вакцинацию от этого опасного заболевания отменили в 1980 году.
Невероятный сценарий
Ростовские доктора полагают, что, учитывая нынешние события с европейскими странами, появление оспы обезьян в Ростовской области практически невозможно, как и во всей России. Но даже если предположить, что заболевание каким-то невероятным образом проникнет в Россию, то заражение не грозит вакцинированным в советские годы от оспы. Вероятнее всего, прививка защитит и от обезьяньего вируса.
«Да и я уверен в том, что антигенный состав вакцины есть, вакцинацию всегда можно развернуть. В этом случае, скорее всего, прививать будут дикретированный контингент - людей с 1980-го года рождения», - отмечает ростовский врач.
По его словам, лечение обезьяньей оспы тоже не составит большого труда.
«Как и с любой вирусной патологией будет сложновато, но болезнь излечима проведением детоксикации с добавлением иммуномодулятора», - резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему донские врачи обеспокоены возможным появлением в регионе холеры.