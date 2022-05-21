Ростовский врач рассказал, как придется бороться с оспой обезьян в случае эпидемии

Ростовские доктора полагают, что, учитывая нынешние события с европейскими странами, появление оспы обезьян в Ростовской области практически невозможно, как и во всей России. Но даже если предположить, что заболевание каким-то невероятным образом проникнет в Россию, то заражение не грозит вакцинированным в советские годы от оспы. Вероятнее всего, прививка защитит и от обезьяньего вируса.