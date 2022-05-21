Врач рассказал, как смогут прививать от оспы обезьян в Ростове

Ростовский медик убежден, что проникновение оспы обезьян на территорию России практически невозможно с учетом нынешнего слабого взаимодействия с европейскими странами. Тем не менее если это произойдет, то эпидемия не возникнет. Вспышка заболевания будет оперативно пресечена.
Во-первых потому, что многие уже вакцинированы. Ведь всем родившимся до 1980 года делали прививку от оспы.
«Советская вакцина наверняка убережет от заражения вирусом обезьян», — отмечает доктор.
Развернуть вакцинацию тоже не составит большого труда. Тем более, что вакцинировать потребуется лишь декретированный контингент — тех, кто родился позже 1980 года, с которого отменили прививки от оспы.
Во-вторых, лечение новой болезни при современных возможностях не составит большого труда.
По мнению врачей, лечение болезни обезьян заключается в детоксикации организма и приеме иммуномодулятора.