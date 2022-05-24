В Ростове водитель подрался с прохожими и протаранил несколько автомобилей

Мужчины начали бороться, пока девушка старалась разнять их, на помощь ей пришел еще один прохожий. В итоге попытки разнять мужчин перешли в побоище, а после и попытку покушения. Водитель вернулся за руль, старался наехать на пару, а также протаранил несколько автомобилей и забор, после чего скрылся с места преступления.