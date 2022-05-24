В Ростове водитель подрался с прохожими и протаранил несколько автомобилей

Во вторник, 24 мая, около 6.00 мск на улице Ерёменко, 103 произошла драка между водителем и пешеходами. Автор, опубликовавший видео, сообщил, что мужчина, что шел по проезжей части со своей спутницей, вступил в конфликт с водителем серебристой иномарки.
Мужчины начали бороться, пока девушка старалась разнять их, на помощь ей пришел еще один прохожий. В итоге попытки разнять мужчин перешли в побоище, а после и попытку покушения. Водитель вернулся за руль, старался наехать на пару, а также протаранил несколько автомобилей и забор, после чего скрылся с места преступления.
«Перцовый баллон в машине решил бы 90% его проблем. Имхо», — прокомментировали новость ростовчане.
«Но блокбастер знатный, ещё бы звуковой эффект наложить и немного спецэффектов, то Голливуд отдыхает», — заметил другой комментатор.