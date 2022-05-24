Вскрыл все нарушения: супруг погибшей от ковида медсестры судится с ГБСМП в Ростове

«Я контактирую со всеми родственниками медиков ГБСМП, погибших тогда от COVID-19. Ни у кого не признали факт заражения на работе. Сегодня продолжаются суды по этим вопросам. По одному из докторов родные подали апелляцию, будет заседание суда в Краснодаре. По двум другим уже больше года длится сложная медицинская экспертиза в Москве. По одному из врачей дело стоит на контроле у Бастрыкина. Но было бы логичнее все эти дела объединить в одно», — говорит Алексей Журкин.