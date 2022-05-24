Вскрыл все нарушения: супруг погибшей от ковида медсестры судится с ГБСМП в Ростове

Напомним, что операционная сестра Светлана Журкина проработала в ГБСМП Ростова более 30 лет. Ее муж рассказал RostovGazeta, как во время пандемии, больница, мол, не обеспечила медицинский персонал необходимыми средствами защиты от тяжелого вируса.
Муж вспоминает, что операционной сестре приходилось работать в обычном белом халате и самостоятельно шить маски. При этом якобы необследованные пациенты с подозрением на COVID-19 лежали в коридоре. Их прикрывали обычной шторкой. Мужчина рассказал, что, по его информации, руководство оперблока заставляло персонал больницы проводить дезинфекцию с использованием списанного дезинфицирующего шкафа, а в качестве дезсредства применялся 40% формалин. При этом, дескать, положенные средства дезинфекции не выдавались, хотя в небольших количествах они были на случай проверки.
Алексей Журкин полагает, что его жена заразилась коронавирусом на работе. Ведь в октябре 2020 года, по его сведениям, в ГБСМП было массовое заражение медицинского персонала. Только за один месяц переболели 65 медиков, не считая бессимптомников.
«Например, заведующая оперблоком получила положительный тест на COVID-19, а потом еще несколько дней с подтвержденным коронавирусом продолжала работать. А когда у моей жены начались симптомы заболевания, ей своевременно не сделали тест, не провели никакого исследования на заражение, — отмечает Алексей Журкин. — А все потому, что главврач больницы в этот момент готовился стать депутатом. Вот и скрывали факты заражения медиков. А тогда в больнице заражались многие. Пять медиков умерли от COVID-19. В их числе была и моя супруга».
Журкин добавляет, что через месяц после смерти жены - дочери позвонили из контролирующей ситуацию с COVID-19 организации, выясняя, кто болел коронавирусом.
«То есть только через месяц они оформили выезд врача на дом — то, что должны были сделать в течение суток», — возмущается Алексей Журкин.
Расследование дела о заражении и смерти Светланы Журкиной длилось восемь месяцев. За это время было исписано более тысячи страниц уголовного дела на пять томов.
«Этот материал по очным ставкам вскрыл все нарушения, которые были в системе здравоохранения. В том числе и то, как организации, взаимодействующие между собой, задним числом оформляли заражение коронавирусом», — говорит Журкин.
Ростовчанин подчеркивает, что за время следствия прошел все круги ада, в попытке доказать свою правоту. Изначально дело было возбуждено по статье не оказания медицинской помощи. Но его закрыли, приняв решение выделить отдельное дело по руководству ГБСМП.
Алексей Журкин, по его словам, неоднократно подавал иски в суд, отменяя постановления правоохранительных органов. Направлял обращения во всевозможные инстанции региона. Обращался к депутатам Госдумы. Пытался добиться приема вышестоящего руководства правоохранительных структур. Но все попытки оказались напрасны.
Он уверен, что сроки проведения экспертизы по уголовному делу в отношении его жены сознательно затягивались. Например, по его сведениям, комиссия проведенной экспертизы оказалась не в полном составе потому, что в городе-миллионнике Ростове-на-Дону якобы не нашлось ни одного врача-инфекциониста. Только после вмешательства следствия инфекциониста направили из Мясниковского района.
В итоге, 6 мая 2022 года ростовчанину выдали на руки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Случаи пятерых умерших от коронавируса врачей ГБСМП так и не признали страховыми, уверяет спикер. Их родственники до сих пор пытаются доказать, что медики заразились на работе.
«Я контактирую со всеми родственниками медиков ГБСМП, погибших тогда от COVID-19. Ни у кого не признали факт заражения на работе. Сегодня продолжаются суды по этим вопросам. По одному из докторов родные подали апелляцию, будет заседание суда в Краснодаре. По двум другим уже больше года длится сложная медицинская экспертиза в Москве. По одному из врачей дело стоит на контроле у Бастрыкина. Но было бы логичнее все эти дела объединить в одно», — говорит Алексей Журкин.