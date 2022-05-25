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Мука резко подорожала в Ростовской области

25 мая 14:50
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области за год резко увеличилась стоимость муки, говорится в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Если в апреле 2021 года килограмм пшеничной муки в магазинах можно было приобрести за 39 рублей, то в этом году на прилавках ценники поменяли. Дешевле 50 рублей за упаковку найти будет проблематично.

При этом в Волгодонске стоимость достигает 54 рублей, Таганроге — 53 рублей. В Шахтах и Миллерово придется потратить 51 рубль за килограмм муки.

За это время подорожала и продукция, которую готовят из муки. Так, хлеб и хлебобулочные изделия с декабря выросли в цене сразу на 12%.

Но в регионе дорожает не только хлеб, но и другие продовольственные товары. Так, на 20% увеличилась стоимость круп, 14 — макарон, 12% — молока.

Напомним, что в Ростовской области на 13,3% подорожал минимальный набор продуктов в 2022 году.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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