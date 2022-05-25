Мука резко подорожала в Ростовской области

Если в апреле 2021 года килограмм пшеничной муки в магазинах можно было приобрести за 39 рублей, то в этом году на прилавках ценники поменяли. Дешевле 50 рублей за упаковку найти будет проблематично.
При этом в Волгодонске стоимость достигает 54 рублей, Таганроге — 53 рублей. В Шахтах и Миллерово придется потратить 51 рубль за килограмм муки.
За это время подорожала и продукция, которую готовят из муки. Так, хлеб и хлебобулочные изделия с декабря выросли в цене сразу на 12%.
Но в регионе дорожает не только хлеб, но и другие продовольственные товары. Так, на 20% увеличилась стоимость круп, 14 — макарон, 12% — молока.