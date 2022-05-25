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На левом берегу Дона в Ростове позволили строить ночные клубы и аттракционы

25 мая 08:56
Фото: rawpixel.com/freepik.com
В Ростове на крупных участках земли на левом берегу Дона позволили строить ночные заведения и размещать игровые автоматы, это следует из сообщения сити-менеджера Алексея Логвиненко в его Telegram-канале.

Глава городской администрации рассказал, что речь идет о двух участках на улице Левобережной площадью 956 и 1450 квадратных метров, которые размещены на улице Левобережной в границах реки Дон, Ворошиловского моста, Чемордачки, а также двух баз отдыха по Левобережной 45Б и 57.

Ранее эти участки возможно было использовать исключительно под рекреационную зону отдыха, а теперь назначение изменилось на «Развлекательные мероприятия».

Так в частности на этих участках позволено строить дискотеки и клубы, аквапарки, боулинг и размещать парки аттракционов с игровыми автоматами. Однако это полностью исключает проведение азартных игр — они в этой зоне остаются запрещены.

Ранее стало известно, что в этой зоне бизнесмен Геворг Карапетян построит аквапарк и паркинг на 1250 машиномест.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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