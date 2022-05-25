На левом берегу Дона в Ростове позволили строить ночные клубы и аттракционы

Глава городской администрации рассказал, что речь идет о двух участках на улице Левобережной площадью 956 и 1450 квадратных метров, которые размещены на улице Левобережной в границах реки Дон, Ворошиловского моста, Чемордачки, а также двух баз отдыха по Левобережной 45Б и 57.
Ранее эти участки возможно было использовать исключительно под рекреационную зону отдыха, а теперь назначение изменилось на «Развлекательные мероприятия».
Так в частности на этих участках позволено строить дискотеки и клубы, аквапарки, боулинг и размещать парки аттракционов с игровыми автоматами. Однако это полностью исключает проведение азартных игр — они в этой зоне остаются запрещены.
Ранее стало известно, что в этой зоне бизнесмен Геворг Карапетян построит аквапарк и паркинг на 1250 машиномест.