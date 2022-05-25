На левом берегу Дона в Ростове позволили строить ночные клубы и аттракционы

Глава городской администрации рассказал, что речь идет о двух участках на улице Левобережной площадью 956 и 1450 квадратных метров, которые размещены на улице Левобережной в границах реки Дон, Ворошиловского моста, Чемордачки, а также двух баз отдыха по Левобережной 45Б и 57.