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Ростовские активисты назвали незаконным снос здания на Семашко

25 мая 11:06
Фото: Телеграм-канал Лена и домики
Снос зданий по закону невозможен, когда проходит рассмотрение заявки на присваивание статуса объекта культурного наследия, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала координатор общественного движения «МойФасад» Елена Чернышева

По словам градозащитника, 17 мая 2022 года координатор «МойФасад» Марина Натальян подала заявку в комитет по охране памятников на постановку здания на Семашко 30 в реестр объектов культурного наследия.

«До рассмотрения комитетом заявки по закону снос здания невозможен», – объясняет Елена Чернышева.

Наличие исторической застройки – выгодное преимущество, добавляет градозащитник, в том числе и с точки зрения туристической привлекательности.

«По заявлениям Логвиненко и мецената Арутюна Сурмаляна, которому планируют отдать этот участок, будет исторический музей со сквером. Как будет на самом деле, посмотрим», – заключает Елена Чернышева.

Ранее RostovGazeta публиковала высказывания ростовчан о сносе дома на Семашко, 30.

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