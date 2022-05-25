Ростовские активисты назвали незаконным снос здания на Семашко

По словам градозащитника, 17 мая 2022 года координатор «МойФасад» Марина Натальян подала заявку в комитет по охране памятников на постановку здания на Семашко 30 в реестр объектов культурного наследия.
«До рассмотрения комитетом заявки по закону снос здания невозможен», – объясняет Елена Чернышева.
Наличие исторической застройки – выгодное преимущество, добавляет градозащитник, в том числе и с точки зрения туристической привлекательности.
«По заявлениям Логвиненко и мецената Арутюна Сурмаляна, которому планируют отдать этот участок, будет исторический музей со сквером. Как будет на самом деле, посмотрим», – заключает Елена Чернышева.