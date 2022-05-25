С 1 июня в Ростове бумажные проездные билеты в автобусах заменят на карты «Простор»

Отмечается, что картами можно будет воспользоваться в транспорте «МТК «Ростовпассажиртранс». Причем они будут двух видов. Одни будут предназначены для учащихся вузов, а вторые - для жителей и гостей донской столицы.
На карту можно будет оформить проездной билет на месяц. А пользоваться ее можно также, как и обычной транспортной картой. Ее нужно будет прикладывать к терминалу оплаты в транспорте.
Ранее стало известно, что в Ростове с 13 июня планируют ограничить движение автомобильного транспорта в части переулка Островского. Произойдет это из-за строительных работ возле одного из домов в этом переулке.