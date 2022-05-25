Переулок Островский в Ростове-на-Дону перекроют с 13 июня

Ограничения придется ввести из-за строительных работ в районе дома № 43. Из-за этого перекроют проезд для автомобилей.
«Проехать нельзя будет с 13 июня по 22 августа», — говорится в публикации. Автомобилистам стоит заранее выбирать маршруты движения.
Ранее появилась информация, что часть Западного перекроют в Ростове с 25 мая по 27 августа. Подробную информацию о перекрытиях можно прочитать по ссылке.
До этого стало известно, что в донском регионе водителям с судимостью запретят работать в такси в 2023 году.