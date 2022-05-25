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Переулок Островский в Ростове-на-Дону перекроют с 13 июня

25 мая 08:39
Фото: zinkevych/freepik.com
В Ростове-на-Дону временно ограничат движение в части переулка Островского, сообщили в горадминистрации.

Ограничения придется ввести из-за строительных работ в районе дома № 43. Из-за этого перекроют проезд для автомобилей.

«Проехать нельзя будет с 13 июня по 22 августа», — говорится в публикации. Автомобилистам стоит заранее выбирать маршруты движения.

Ранее появилась информация, что часть Западного перекроют в Ростове с 25 мая по 27 августа. Подробную информацию о перекрытиях можно прочитать по ссылке.

До этого стало известно, что в донском регионе водителям с судимостью запретят работать в такси в 2023 году.

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