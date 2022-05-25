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В центре Ростова-на-Дону археологи нашли крупнейшее чумное кладбище с 18 века

25 мая 14:54
Фото: hodgers/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону во время раскопок на улице Пушкинской обнаружили крупный некрополь, сообщил историк Андрей Бойко.

По мнению экспертов, здесь во время пандемии чумы хоронили местных жителей. Указывается период с 1770-го по 1772-й годы.

В данный момент найдено около 100 скелетов, часто хоронили людей целыми семьями. Это позволяет сделать выводы, что тогда был самый пик смертоносной пандемии.

Первые кости нашли рабочие еще в апреле, после чего к раскопкам приступили археологи. Таким образом и был обнаружен некрополь.

«Это будет первый и самый масштабный раскоп в Ростове, связанный с кладбищем крепости святого Димитрия Ростовского», — пишет издание 1Rnd со ссылкой на слова Бойко.

Он добавил, что некрополь находился за крепостью святого Димитрия Ростовского. Во многих захоронениях в ногах женщин расположили их детей.

Ранее под Ростовом нашли древние не разграбленные захоронения бронзового века.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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