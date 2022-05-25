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Власти назвали главные климатические проблемы в Ростовской области

25 мая 10:01
Фото: hellodavidpradoperucha/freepik.com
В Ростовской области существует несколько климатических рисков, в том числе пожароопасность, жара и засуха, сказано в плане адаптации к изменениям климата.

Всего в регионе с 2005 года в течение 15 лет зарегистрировали 87 чрезвычайных ситуаций природного характера. Прогнозируемые изменения климата создают риски для местных жителей, экономики и экосистем.

Сейчас складываются условия, при которых могут повторяться аномальная жара, ливни, засухи и ураганы. Есть угроза опустынивания территорий.

Засуха создает угрозу для сельскохозяйственной продукции. Вместе с этим каждый год отмечается чрезвычайная пожароопасность длительностью до 100 дней.

Согласно наблюдениям за прошедшие 50 лет, в области растет температура на 0,34 градуса каждый год.

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Ранее область попала в число регионов с высокими климатическими рисками.

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