Власти назвали главные климатические проблемы в Ростовской области

Всего в регионе с 2005 года в течение 15 лет зарегистрировали 87 чрезвычайных ситуаций природного характера. Прогнозируемые изменения климата создают риски для местных жителей, экономики и экосистем.
Сейчас складываются условия, при которых могут повторяться аномальная жара, ливни, засухи и ураганы. Есть угроза опустынивания территорий.
Засуха создает угрозу для сельскохозяйственной продукции. Вместе с этим каждый год отмечается чрезвычайная пожароопасность длительностью до 100 дней.
Согласно наблюдениям за прошедшие 50 лет, в области растет температура на 0,34 градуса каждый год.