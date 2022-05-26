«История с болезнью — медийная»: ростовский врач высказался про оспу обезьян

«Про оспу обезьян слишком много туманного. Нет точной информации. Подумаешь, в Европе выявили несколько десятков человек. Но что это за контингент - может беженцы из Африки или из Азии, неизвестно. А там заболевают каждый год, - делится мнением врач, не пожелавший публиковать свое имя. - Скорее всего, эта тема медийная. Она умышленно раздувается на Западе, как вариант некого психологического воздействия на местное население. Для того, чтобы вогнать людей в стресс и отвлечь от насущных экономических проблем, которые начались в западных странах».