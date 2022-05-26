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«История с болезнью — медийная»: ростовский врач высказался про оспу обезьян

26 мая 03:12
Фото: jcomp/freepik.com
Вероятность появления оспы обезьян в Ростовской области, как и во всей России, практически сведена к нулю, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из клиник Ростова.

Ростовские медики сходятся во мнении, что оспа обезьян — заболевание не только не опасное, но и заразиться им тяжело. Для заражения потребуется контакт с больным человеком на протяжении нескольких часов. К тому же, часть населения России, в том числе и Ростовской области, вакцинирована. Поэтому вероятность вспышки обезьяньей болезни в регионе нулевая.

«Про оспу обезьян слишком много туманного. Нет точной информации. Подумаешь, в Европе выявили несколько десятков человек. Но что это за контингент - может беженцы из Африки или из Азии, неизвестно. А там заболевают каждый год, - делится мнением врач, не пожелавший публиковать свое имя. - Скорее всего, эта тема медийная. Она умышленно раздувается на Западе, как вариант некого психологического воздействия на местное население. Для того, чтобы вогнать людей в стресс и отвлечь от насущных экономических проблем, которые начались в западных странах».

Фото: wirestock/freepik.com

По словам доктора, оспа обезьян не так страшна, как коронавирус. И не может вызвать пандемию. Ведь заболевание не контагиозное, коэффициент его передачи сравнительно мал.

Ранее RostovGazeta выясняла, возможна ли в Ростовской области вспышка холеры из-за событий на Украине.

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