rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону назвали подробности приговора военному за госизмену

26 мая 04:46
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону огласили приговор военному, которого обвинили в помощи Минобороны Украины, сообщает Южный окружной военный суд.

На скамье подсудимых оказался старший лейтенант Руслан Артыков. Удалось доказать его вину, из-за чего следующие 13 лет он проведет в колонии строгого режима.

Кроме того, судья принял решение лишить осужденного звания. Само дело рассматривали в закрытом режиме.

Пока у фигуранта есть возможность обжаловать решение суда.

Ранее СМИ писали, что Артыкова поймали в 2019 году и обвинили в передаче секретной информации. Говорилось, что он тайно сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Читайте также о том, как жителей донского региона ловили на госизмене и что им за это было.

Материалы по теме
Экс-учредителя ростовской фирмы арестовали за госизменуГенпрокуратура РФ предупредила об ответственности за госизменуСтаршего лейтенанта Артыкова осудили на 13 лет в Ростове-на-Дону за госизмену
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00