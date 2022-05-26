В Ростове-на-Дону назвали подробности приговора военному за госизмену

На скамье подсудимых оказался старший лейтенант Руслан Артыков. Удалось доказать его вину, из-за чего следующие 13 лет он проведет в колонии строгого режима.
Кроме того, судья принял решение лишить осужденного звания. Само дело рассматривали в закрытом режиме.
Пока у фигуранта есть возможность обжаловать решение суда.
Ранее СМИ писали, что Артыкова поймали в 2019 году и обвинили в передаче секретной информации. Говорилось, что он тайно сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины.