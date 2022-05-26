Власти Ростова к августу снесут дом-ровесник Октябрьской революции в Нахичевани

Глава городской администрации Алексей Логвиненко объявил, что власти Ростова собираются снести дом по улице 3-й Линии, 50 литер А в Нахичевани, построенный в 1917 году. Сам дом признали аварийным еще в марте 2008 года и включили в долгосрочную программу расселения до 2011 года.