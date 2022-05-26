rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростова к августу снесут дом-ровесник Октябрьской революции в Нахичевани

26 мая 11:24
Фото: Яндекс.Карты
Власти Ростова обещают снести аварийный дом в Нахичевани, несущий угрозу прохожим, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко во время очного приема граждан.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко объявил, что власти Ростова собираются снести дом по улице 3-й Линии, 50 литер А в Нахичевани, построенный в 1917 году. Сам дом признали аварийным еще в марте 2008 года и включили в долгосрочную программу расселения до 2011 года.

На приеме одна из ростовчанок обратила внимание, что заброшенное здание несет угрозу жителям, так как не только грозит обрушением, но и стало пристанищем для людей, ведущих асоциальный образ жизни.

В ответ на это сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что документы для демонтажа были разработаны в 2021 году, поэтому уже летом дом попадет под снос.

«К августу дом демонтируем», — ответил на жалобу Алексей Логвиненко, добавив, что после сноса участок благоустроят.

Ранее активисты назвали снос дома в историческом центре Ростова незаконным.

Материалы по теме
Ростовские активисты назвали незаконным снос здания на Семашко«Кто в это поверит?»: ростовчан не убедила причина сноса двух зданий на СемашкоГлава района Ростова опроверг ошибку экскаваторщика при сносе зданий на Семашко в мае
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00