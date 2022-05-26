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Водитель троллейбуса в Ростове пожаловалась на отсутствие туалетов и беспредел

26 мая 13:55
Фото: donland.ru
Водитель троллейбуса в Ростове-на-Дону Елена Каменева рассказала о невыносимых условиях работы, пожаловалась она в соцсетях.

По словам водителя, на конечных остановках нет туалетов, поэтому им приходится ходить в ведро в салоне. Хотя здесь стоят камеры, а мимо проходят люди.

Каменева заявила, что руководство игнорирует все жалобы и требует зарабатывать больше денег. И их интересует только это.

«Тарифная ставка у нас не поднимается 2014 года. Чтобы заработать среднюю зарплату мы вынуждены работать как кони», — заявила сотрудница.

Она добавила, что сотрудников называют ворами и пугают уголовными статьями. По ее словам, из-за праздников водители получат еще меньше чем обычно, так как не выполнили планы. Хотя раньше проводили корректировку.

«Какой ужас, представлял себе, что все так плохо, но чтобы настолько…», — заявили пользователи в комментариях.

Ростовчане предложили обратиться в трудовую инспекцию для решения появившихся проблем.

Ранее власти опровергли информацию о парализованном трамвайном движение в Таганроге.

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