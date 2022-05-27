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Posted 27 мая 2022, 17:30

Published 27 мая 2022, 17:30

Modified 1 октября, 13:44

Updated 1 октября, 13:44

В Ростове арестован подозреваемый в убийстве многодетной матери 27 мая

27 мая 2022, 17:30
Первомайский районный суд вынес решение об аресте мужчины, которого подозревают в убийстве матери четырех детей в Ростове, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Жертвой предполагаемого убийцы стала 41-летняя ростовчанка. Она не пришла домой с работы 14 мая. Только спустя три дня ее тело было обнаружено в гараже.

Сообщается, что мотивом преступления были неприязненные личные отношения возникшие у подозреваемого. Он ударил женщину по голове, а затем нанес множество ножевых ранений. Умерла она от открытой проникающей черепно-мозговой травмы.

Напомним, тело пропавшей в середине мая матери четырех детей обнаружили в растворе цемента. Он еще не успел застыть.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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