Пришкольные лагеря начнут работу в Ростовской области с 1 июня

Власти рассказали, что уже со среды, 1 июня, в Ростовской области начинается смена пришкольных лагерей. Это лагеря дневного пребывания, которые расположены на базе школ. Срок работы смены составляет три недели, за период которых дети находятся в лагерях до 14.00 мск. Они также получают двухразовое питание.
Перед тем, как начать сезон летнего отдыха, в школах провели проверку работы кнопок пожарной сигнализации, противоклещевую и дератизационную обработку, а также заключили договоры питания и страхования несовершеннолетних подопечных.
В правительстве Ростовской области сообщили, что со среды на территории региона начнут работать более 500 подобных лагерей. А за лето запланирована работа около 830 пришкольных лагерей для более чем 50 тысяч детей. Среди этих лагерей 57 собираются включить в образовательную программу уроки по плаванию.
«Около 300 образовательных организаций подтвердили готовность к проведению инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», — отметил замгубернатора региона Игорь Гуськов.