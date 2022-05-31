Пришкольные лагеря начнут работу в Ростовской области с 1 июня

В правительстве Ростовской области сообщили, что со среды на территории региона начнут работать более 500 подобных лагерей. А за лето запланирована работа около 830 пришкольных лагерей для более чем 50 тысяч детей. Среди этих лагерей 57 собираются включить в образовательную программу уроки по плаванию.