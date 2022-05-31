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Пришкольные лагеря начнут работу в Ростовской области с 1 июня

31 мая 15:41
Фото: pixabay.com
В Ростовской области объявили о начале работы пришкольных лагерей со среды, 1 июня, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали, что уже со среды, 1 июня, в Ростовской области начинается смена пришкольных лагерей. Это лагеря дневного пребывания, которые расположены на базе школ. Срок работы смены составляет три недели, за период которых дети находятся в лагерях до 14.00 мск. Они также получают двухразовое питание.

Перед тем, как начать сезон летнего отдыха, в школах провели проверку работы кнопок пожарной сигнализации, противоклещевую и дератизационную обработку, а также заключили договоры питания и страхования несовершеннолетних подопечных.

В правительстве Ростовской области сообщили, что со среды на территории региона начнут работать более 500 подобных лагерей. А за лето запланирована работа около 830 пришкольных лагерей для более чем 50 тысяч детей. Среди этих лагерей 57 собираются включить в образовательную программу уроки по плаванию.

«Около 300 образовательных организаций подтвердили готовность к проведению инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», — отметил замгубернатора региона Игорь Гуськов.

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, в каких условиях отдыхают дети Ростовской области.

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