«Посейдон, ты ли это?»: неизвестный искупался в фонтане в центре Ростова

Многие ростовчане в комментариях под фото в соцсети встали на защиту неизвестного: «На улице такая жара, простительно», — написал один из подписчиков паблика. «А что ещё человеку делать, если в городе воду отключили? Может, и не бомж вовсе», — встал га защиту отдыхающего еще один ростовчанин. «Молодца мужик!», «Как я ему завидую. Сейчас бы тоже окунуться», — помечтал еще один комментатор.