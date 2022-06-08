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«Посейдон, ты ли это?»: неизвестный искупался в фонтане в центре Ростова

8 июня 17:26
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Мужчина искупался в фонтане напротив Ростовского музыкально-педагогического института. Фото случившегося выложили в Интернет случайные прохожие.

На фотографиях видно, что мужчина маргинального вида без стеснения решил искупаться в фонтане.

Многие ростовчане в комментариях под фото в соцсети встали на защиту неизвестного: «На улице такая жара, простительно», — написал один из подписчиков паблика. «А что ещё человеку делать, если в городе воду отключили? Может, и не бомж вовсе», — встал га защиту отдыхающего еще один ростовчанин. «Молодца мужик!», «Как я ему завидую. Сейчас бы тоже окунуться», — помечтал еще один комментатор.

Ранее жителям Ростова-на-Дону запретили купаться по ночам на муниципальных пляжах. В городе с 1 июня открыты для отдыхающих три муниципальных пляжа. купание на них возможно с 10.00 до 20.00 мск. Пляжи будут работать до 1 октября.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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