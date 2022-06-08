«Посейдон, ты ли это?»: неизвестный искупался в фонтане в центре Ростова

На фотографиях видно, что мужчина маргинального вида без стеснения решил искупаться в фонтане.
Многие ростовчане в комментариях под фото в соцсети встали на защиту неизвестного: «На улице такая жара, простительно», — написал один из подписчиков паблика. «А что ещё человеку делать, если в городе воду отключили? Может, и не бомж вовсе», — встал га защиту отдыхающего еще один ростовчанин. «Молодца мужик!», «Как я ему завидую. Сейчас бы тоже окунуться», — помечтал еще один комментатор.
Ранее жителям Ростова-на-Дону запретили купаться по ночам на муниципальных пляжах. В городе с 1 июня открыты для отдыхающих три муниципальных пляжа. купание на них возможно с 10.00 до 20.00 мск. Пляжи будут работать до 1 октября.