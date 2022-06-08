В Ростове раскрыли личность буйного арестанта, устроившего перестрелку у суда

Posted 8 июня 2022, 10:43
Published 8 июня 2022, 10:43
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
В среду, 8 июня, в Ростове сообщили о нападении арестанта на своих сопровождающих у здания суда Пролетарского района. В результате это происшествия двух людей отправили в больницу для оказания медицинской помощи, а сам дебошир был задержан.
В пресс-службе судов заявили, что нападавшим действительно оказался Иван Костюков, обвиняемый в разбое, покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия. Именно он несколько лет назад совершил разбойное нападение на машину инкассаторов, стараясь завладеть деньгами вместе со своим подельником Данилом Севостьяновым.