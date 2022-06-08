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Posted 8 июня 2022, 10:43

Published 8 июня 2022, 10:43

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

В Ростове раскрыли личность буйного арестанта, устроившего перестрелку у суда

В Ростове раскрыли личность буйного арестанта, устроившего перестрелку у суда

8 июня 2022, 10:43
Фото: 1MI.
В Ростове раскрыли личность арестанта, устроившего нападение с двумя пострадавшими на конвой у здания Пролетарского суда, комментарий предоставили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В среду, 8 июня, в Ростове сообщили о нападении арестанта на своих сопровождающих у здания суда Пролетарского района. В результате это происшествия двух людей отправили в больницу для оказания медицинской помощи, а сам дебошир был задержан.

В пресс-службе судов заявили, что нападавшим действительно оказался Иван Костюков, обвиняемый в разбое, покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия. Именно он несколько лет назад совершил разбойное нападение на машину инкассаторов, стараясь завладеть деньгами вместе со своим подельником Данилом Севостьяновым.

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