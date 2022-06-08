В Ростовской области арестовали бухгалтера детского лагеря из-за экономии на котлетах

Posted 8 июня 2022, 07:55
Published 8 июня 2022, 07:55
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Сообщается, что в Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера детского летнего лагеря в Неклиновском районе, которая подозревается в неправомерном обороте платежей. По данным пресс-службы ФСБ региона женщина в настоящий момент находится под арестом.
Все началось из-за скандала с летним лагерем для детей из малообеспеченных семей. Сообщается, что в конце прошлого года в учреждение прибыли силовики, которые провели обыски из-за подозрения в экономии на отдыхе детей.
Тогда подозреваемой в аферах стала именно бухгалтер. В пресс-службе отметили, что женщина могла вносить в платежную документацию данные о тратах, не соответствующие действительности. По документам в лагере детям было доступно качественное питание и услуги высококвалифицированного персонала, однако на деле организация старалась экономить на всех статьях расходов, включая пищу.
На одной из видеозаписей, которые распространяли областные СМИ, слышно, как несколько человек обсуждают способ экономии на котлетах. Одной из женщин предлагают вписать в меню котлеты, однако не давать их детям, оставив их лишь в качестве упоминания.
Аналогичным образом лагерь решал вопросы с оплатой труда персонала, а также покупкой лекарств. Все это происходило, несмотря на получение средств из областного бюджета.
В данный момент известно, что и в доме подозреваемой провели обыски с изъятием информационных носителей и документов. По предварительным данным сумма ущерба государству может составить почти 2,5 миллиона рублей, а если вину женщины признают — бухгалтеру грозит срок до шести лет лишения свободы.