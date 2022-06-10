Изменения в продлении инвалидности введут в Ростовской области с 1 июля 2022 года

Власти рассказали, что уже с 1 июля для инвалидов введут новый порядок постановки на учет и продления инвалидности. Теперь представители групп населения с особыми потребностями и ограничениями здоровья получат новый более совершенный алгоритм назначения инвалидности, который реализуют в несколько этапов.