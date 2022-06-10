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Posted 10 июня 2022, 10:40

Published 10 июня 2022, 10:40

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Изменения в продлении инвалидности введут в Ростовской области с 1 июля 2022 года

10 июня 2022, 10:40
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области введут новые правила постановки на учет и продления инвалидности с 1 июля 2022 года, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали, что уже с 1 июля для инвалидов введут новый порядок постановки на учет и продления инвалидности. Теперь представители групп населения с особыми потребностями и ограничениями здоровья получат новый более совершенный алгоритм назначения инвалидности, который реализуют в несколько этапов.

Так уже на первом этапе жителям Ростовской области дают право выбора между очным и заочным форматом прохождения медицинского освидетельствования (МСЭ).

Вместе с этим в правительстве сообщили, что в настоящий момент ведется подготовка следующих этапов введения новых правил признания и продления статуса инвалида. Уже со следующего года граждане получат возможность проходить освидетельствование дистанционно с помощью инструментов телекоммуникации.

Что для нужно для выбора формата МСЭ

Глава ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Алина Медовник сообщила, что для граждан, чей срок пролонгирования статуса инвалида и прохождения экспертизы наступит после 1 июля, необходимо заранее обратиться в свою организацию здравоохранения. Это позволит им заранее оформить направление на медицинскую экспертизу, которое поступит в общую электронную систему вместе с пакетом необходимых документов.

Жителям региона напомнили, что при очном приеме организации подготовили все необходимые условия для комфортного прохождения освидетельствования. Во всех помещениях есть системы кондиционирования, а также кулеры и средства индивидуальной защиты, для детей оборудованы детские комнаты с уголками досуга.

Если кто-то из посетителей нуждается в кресле-коляске или ходунках — сотрудники подразделений бюро медико-социальной экспертизы готовы предоставить их по первому требованию.

Ранее власти Ростова сообщили, что хотят узнать качественный состав пассажиропотока в общественном транспорте. Исследования начнутся с 1 сентября текущего года.

#Общество#Касается каждого#Новости
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