Изменения в продлении инвалидности введут в Ростовской области с 1 июля 2022 года

Posted 10 июня 2022, 10:40
Published 10 июня 2022, 10:40
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Власти рассказали, что уже с 1 июля для инвалидов введут новый порядок постановки на учет и продления инвалидности. Теперь представители групп населения с особыми потребностями и ограничениями здоровья получат новый более совершенный алгоритм назначения инвалидности, который реализуют в несколько этапов.
Так уже на первом этапе жителям Ростовской области дают право выбора между очным и заочным форматом прохождения медицинского освидетельствования (МСЭ).
Вместе с этим в правительстве сообщили, что в настоящий момент ведется подготовка следующих этапов введения новых правил признания и продления статуса инвалида. Уже со следующего года граждане получат возможность проходить освидетельствование дистанционно с помощью инструментов телекоммуникации.
Глава ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Алина Медовник сообщила, что для граждан, чей срок пролонгирования статуса инвалида и прохождения экспертизы наступит после 1 июля, необходимо заранее обратиться в свою организацию здравоохранения. Это позволит им заранее оформить направление на медицинскую экспертизу, которое поступит в общую электронную систему вместе с пакетом необходимых документов.
Жителям региона напомнили, что при очном приеме организации подготовили все необходимые условия для комфортного прохождения освидетельствования. Во всех помещениях есть системы кондиционирования, а также кулеры и средства индивидуальной защиты, для детей оборудованы детские комнаты с уголками досуга.
Если кто-то из посетителей нуждается в кресле-коляске или ходунках — сотрудники подразделений бюро медико-социальной экспертизы готовы предоставить их по первому требованию.
Ранее власти Ростова сообщили, что хотят узнать качественный состав пассажиропотока в общественном транспорте. Исследования начнутся с 1 сентября текущего года.